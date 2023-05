Lachen met de ‘oude’ K3 en het Belgische koningshuis: de grappigste memes uit ‘De Mol’

CELEBRITIES Wordt Richard Madden de nieuwe James Bond?

Wie wordt de nieuwe James Bond? Het is dé meest prangende vraag in Hollywood. Verschillende fans van de iconische films zijn ervan overtuigd dat ze het antwoord hebben gevonden. Volgens hen zal de Schotse acteur Richard Madden (36) in de voetsporen treden van de recente 007, Daniel Craig (55). De aanleiding is een video op Instagram van Madden en Stanley Tucci (62).