Lachen blijft het beste medicijn: onze favoriete stand-upcomedyspecials.

Sinds 2016 maakt Xander De Rycke furore met zijn ‘Houdt het voor bekeken’-zaalshows, waarin hij telkens de gebeurtenissen van het afgelopen jaar in het Vlaamse tv- en medialandschap onder de loep neemt. Voor het bijzondere coronajaar steekt de Oost-Vlaming, die in 2007 de ‘Comedy Casino Cup’ won onder het goedkeurend oog van coach Alex Agnew, zijn succesformule in een nieuw jasje. Geen liveshow voor een volle zaal, maar een klassevolle tv-show afgestemd op de kijker thuis. Ook Streamz ontsnapt niet aan de roast van De Rycke.

2. ‘Alex Agnew: Be Careful What You Wish For’ (2019) - Streamz

Na een pauze van drie jaar keerde Alex Agnew in 2016 terug als ‘The King of Comedy’. In 2019, het jaar voor de cultuursector onherroepelijk op slot ging, stond Agnew nog drie keer in een uitverkocht Sportpaleis met ‘Be Careful What You Wish For’. Zoals alleen hij dat kan, lucht de Antwerpenaar daarin zijn frustraties over enkele hete hangijzers van vandaag (o.a. het genderdebat, feminisme en #MeToo), maar ook de ‘bullshit’ die ons dagelijks overspoelt.

3. ‘Taylor Tomlinson: Quarter-Life Crisis’ (2020) - Netflix

Taylor Tomlinson, met 27 jaar de jongste telg uit dit gezelschap, begon op 16-jarige leeftijd met stand-upcomedy in haar plaatselijke kerk. Via optredens in o.a. ‘The Tonight Show’ en ‘Conan’ timmerde de Amerikaanse aan de weg naar de top. Het succes van ‘Quarter-Life Crisis’, haar allereerste zaalshow, lijkt dan ook de voorbode van een veelbelovende carrière. Met veel schwung fileert Tomlinson haar religieuze achtergrond en levenskeuzes.

4. ‘Louis C.K. 2017’ - Netflix

Als geen ander slaagt Louis C.K. erin op de lachspieren te werken met doodgewone observaties en anekdotes, die hij vervolgens via absurde hersenkronkels in het belachelijke trekt. In deze stand-upcomedyshow heeft de Amerikaan het o.a. over abortus en onderwijs, maar ook de seksuele fantasieën van de meervoudige Emmywinnaar zijn een terugkerend onderwerp in zijn shows.

5. ‘Trevor Noah: Son of Patricia’ (2018) - Netflix

Als zoon van een witte vader van Zwitsers-Duitse afkomst en een zwarte Zuid-Afrikaanse moeder is het niet verwonderlijk dat multiraciale roots, etniciteit en immigratie vaak aan bod komen in het repertoire van Trevor Noah. De in Johannesburg geboren komiek maakt trouwens al langer faam als presentator van het satirisch nieuwsprogramma ‘The Daily Show’.

6. ‘Jim Gaffigan: Quality Time’ (2019) - Prime Video

Met luchthartige observaties slaat familieman Jim Gaffigan opnieuw spijkers met koppen in zijn achtste comedyspecial. Hij spot met zijn eigen voorkomen en een vriend die een verjaardagsfeestjes organiseert voor honden, maar strooit ook gul met tips om uw leven wat makkelijker te maken. Wees eerlijk als je ergens niet naartoe wilt en schrik er niet voor terug om nu en dan gewoon te liegen tegen je kinderen.

