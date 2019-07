Laatste zomerrevue voor Daisy Thys: "Solonummer geschrapt" Redactie

17 juli 2019

Vrijdag start in Het Witte Paard het zomerseizoen met de première van 'Imagination 2019'. Die wordt dit jaar overschaduwd door ambras, want gastvrouw Daisy Thys (49) stapt na de zomer op. De zangeres/actrice is ontgoocheld dat Ben Van den Keybus, de baas van Het Witte Paard, haar solonummer heeft geschrapt omdat de show te lang was. "Dat mijn moment als het minste moest sneuvelen kwam hard aan en deukte mijn zelfvertrouwen", zegt ze. "Jammer, want de voorbije tien edities mocht ik telkens een eigen act kiezen, waar ik mijn ei volledig in kwijt kon. Dit jaar zou ik speciaal iets voor mijn vriend zingen en liet ik zelfs een clip maken voor tijdens mijn optreden. Allemaal moeite voor niks. Ach, mijn ongenoegen sluimert al langer. De voorbije jaren zag ik de ene na de andere collega opstappen en vroeg ik me af of het voor mij misschien ook tijd was. Zeker omdat ik bij Het Witte Paard vooral omringd wordt door jongere collega's en merk dat de bazen langzaam een andere weg inslaan. Wat natuurlijk mag, want zij moeten de rekeningen betalen. Ik zet me deze zomer nog ten volle in, maar daarna is het voor mij gedaan. Ik heb een ander idee van hoe een zomerrevue eruit moet zien."

Bij Het Witte Paard reageert men verrast. "We hebben dit jaar een mooie show in petto en elk jaar sneuvelt er materiaal. Deze keuze doet geen afbreuk aan ons geloof in het talent van onze gastvrouw."

