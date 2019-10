Laatste serie met Imanuelle Grives in december te zien: “We maken het onderscheid tussen de actrice en de rol die ze speelt” MVO

11 oktober 2019

12u30

Bron: ANP 0 Showbizz ‘Dropje’, voorlopig de laatste serie waarin actrice Imanuelle Grives te zien zal zijn, gaat op 9 december in première op NPO Zappelin. Dat heeft de NTR vrijdag bekendgemaakt. De serie telt 26 afleveringen en combineert poppen met echte acteurs.

De NTR twijfelde enige tijd of de serie wel moest worden uitgezonden, nadat Grives was opgepakt voor grootschalige drugshandel. “Maar het is een waardevolle kleuterserie en we vinden het belangrijk die op televisie te brengen”, meldde een woordvoerder eerder. De omroep zegt tot dit besluit te zijn gekomen na “intern best wat discussie”. “We denken bovendien dat ouders goed in staat zijn onderscheid te maken tussen een actrice en de rol die ze speelt.”

De hoofdpersoon in deze serie is ‘Dropje’, die met zijn ouders in de ‘alleswinkel’ woont van waaruit hij iedere ochtend vol energie ‘de wereld’ in trekt en iedere avond weer veilig thuiskomt. In de serie speelt Imanuelle een winkeljuffrouw.

De première van de reeks vindt plaats in oktober op het festival Cinekid. Het Openbaar Ministerie in België eiste eerder deze week twee jaar cel tegen de actrice. De uitspraak van de zaak is begin november.