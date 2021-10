Laatste kans: Coldplay kondigt vierde concert aan in Koning Boudewijnstadion

Op 22 oktober ging de ticketverkoop voor de eerste twee concerten van Coldplay van start. De eerste twee shows, op vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus, waren in een mum van tijd uitverkocht. Omdat de vraag bijzonder hoog bleef, voegde Coldplay eerder al een extra Belgische halte toe aan de tournee. Zo staat de Britse band ook op maandag 8 augustus op de planken in het Koning Boudewijnstadion

Nu blijken drie concerten in ons land nog niet voldoende te zijn. Daarom kondigden Chris Martin en zijn collega’s nog een vierde en laatste concert aan in ons land. Op dinsdag 9 augustus krijgen Belgische fans van de groep nog een kans om hun ‘Music Of The Spheres’-wereldtournee bij te wonen. Het voorprogramma zal — net zoals op maandag 8 augustus — verzorgd worden door London Grammar. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus treedt H.E.R. aan als special guest.