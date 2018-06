Laatste hoop vervliegt voor Guy Van Sande: "Na de zomer staat hij eindelijk voor de rechter" Frederik Velghe

12 juni 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Na meer dan drie jaar is het parket zo goed als klaar met de kinderpornozaak rond Guy Van Sande (55). Experts vermoeden dat de extra onderzoeksdaden weinig verzachtende omstandigheden hebben opgeleverd voor de gevallen acteur. Wellicht kent hij nog dit jaar zijn straf, weet Dag Allemaal.

Juni 2015. Dat was het moment waarop het parket in Veurne een onderzoek opende naar een kinderpornonetwerk op duistere chatrooms. Nadat één van de leden op eigen houtje naar de onderzoekers was gestapt, omdat zijn vrouw hem had betrapt. Algauw bleek de spil in het verhaal een professor Theatergeschiedenis te zijn. En een jaar later was het voor het gerecht duidelijk dat ook Guy Van Sande betrokken was bij de zaak.

Lange tijd leek het alsof het onderzoek maar zou blijven aanslepen. Tot grote frustratie van onder anderen de ex-man van Guy's huidige echtgenote Nathalie. Hij heeft zich in de zaak burgerlijke partij gesteld, om de belangen te verdedigen van z’n minderjarige dochtertje dat hij met Nathalie heeft. Volgens de advocate van de man heeft Guy immers naaktfoto’s van zijn toen vijfjarige plusdochter gemaakt en verspreid.

