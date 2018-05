Laatste afvaller 'De Mol': "Ik viel compleet uit de lucht. Zo zeker was ik" Mark Coenegracht

06 mei 2018

21u25 32 Showbizz De afvaller van deze week meende naar eigen zeggen heel zeker te weten wie 'De Mol' is. Niet dus. Of mogelijk wel? Maar ging er iets mis in de details...? Zelf houdt de 44-jarige marine-officier, die als laatste vrouw werd weggestuurd, het voorlopig op de beruchte tunnelvisie waarbij je hoe langer hoe meer gaat geloven dat je op het juiste spoor zit.

Wist je wie de Mol was?

"Ik dacht het te weten, maar nu denk ik dat ik er naast zat. Ik heb heel lang gespreid geantwoord maar bij de definitieve keuze zat ik er waarschijnlijk naast..."

Wat heeft je genekt? Waren het de details die het verschil hebben gemaakt?

"De mol heeft mij genekt (lacht). Hij is gewoon verdomd sterk."

Hoe erg en vervelend is het om net voor de finale af te vallen?

"Aan de ene kant is het een hele ontgoocheling, maar ik bekijk het toch van de positieve kant: had ik op voorhand kunnen tekenen om zo ver te raken, ik had het direct gedaan. Het zou dus heel erg verwaand zijn om te zitten kniezen."

Wat zou je anders doen in het spel met de informatie die je nu weet.

"Ik zou proberen die tunnelvisie te vermijden en elke keer opnieuw alles analyseren. Ook kandidaten die je eerder hebt uitgesloten opnieuw onder de loep nemen. En leukere kleren meenemen voor op TV (lacht)."

Ben je altijd jezelf gebleven of heb je met enig 'molgevoel' gespeeld?

"Ik denk wel dat ik altijd mezelf gebleven ben. Het mollen ging vaak vanzelf, zonder extra inspanning (lacht). Ik heb wel af en toe geprobeerd om wat verdacht over te komen in de gesprekken en ook wel in de prikkelproef door heel onbewogen te blijven kijken."

Welke cruciale fout heb je gemaakt?

"Ik had een verbond moeten sluiten met Joke. Ik had het gevoel dat we op dezelfde mol mikten en dat we niet verdacht waren voor elkaar. Zo hadden we misschien een vrouw in de finale kunnen krijgen."

Heb je de indruk dat alle kandidaten meteen een Mol-spelletje hebben gespeeld?

"Ik had toch wel eens het gevoel dat we met meer dan één mol in het spel zaten. Het was ook zo dat (voor mij althans) telkens de minst verdachten afvielen wat me natuurlijk niet vooruit hielp."

Hoe komt het dat de dames zo snel geëlimineerd zijn?

"Geen idee. De vrouwenlogica heeft deze keer blijkbaar zijn werk niet gedaan."

Wat heb je onderschat?

"Ik was zo overtuigd van mijn mol... Ik viel dan ook helemaal uit de lucht bij de eliminatie."

Wat heb je overschat?

"De mol natuurlijk. Ik had gedacht dat de mol, in de dagelijkse gesprekken, zich wel eens zou verspreken of dat er wel foutjes zouden gebeuren, maar ik heb er geen gezien of gehoord..."

Wat was het mooiste moment?

"Het was een aaneenschakeling van mooie momenten... Eerst de selectie, vervolgens het spel zelf met de paardentocht door de canyon met rappel, het fietsen door Mexico-Stad, het weerzien met Indy, de Mol-Triatlon, de verborgen camera en vooral de vriendschap!"

Waarom heb je eigenlijk meegedaan?

"Omdat ik daar net gek genoeg voor ben (lacht). Ik hou wel van reizen, avontuur, spelletjes spelen, sport,... En dan is de mol de ideale cocktail natuurlijk."

Wie gaat, denk je, het spel winnen en waarom?

"Ik ga me niet wagen aan een concrete voorspelling. Het is zeker een man (lacht). Ik heb wel geleerd dat je heel alert moet zijn voor een tunnelvisie. En dat was ik toch nog te weinig."