Laatavondshow met Otto-Jan Ham en de nieuwe ‘F.C. De Kampioenen’ maar nog geen Niels Destadsbader en Tom Waes: dit is het najaar van VRT

Volledig scherm Otto-Jan Ham presenteert 'Amai zeg Wauw' © © VRT

Al enkele weken gonzen de geruchten over een nieuwe talkshow op de openbare omroep en die heeft nu ook een naam gekregen: ‘Amai zeg wauw!’. En Otto-Jan Ham presenteert. Al is het niet echt een volbloed talkshow. Elke dag komt één centrale gast voor wie de Nederlandse Belg samen met zijn band en sidekick - Intergalactic Lovers-zangeres Lara Chedraoui - een show op maat maakt. Het programma loopt zes weken van maandag tot donderdag en begint met Average Rob als centrale gast. Later schuiven onder meer Coely, Jeroen Meus, Janne Desmet, Pommelien Thijs en Matteo Simoni aan.

Vanaf 4 september

Quizzen met Geubels

Volledig scherm Philippe Geubels presenteert de quiz 'Ik heb het u letterlijk juist gezegd' © © VRT

Philippe Geubels neemt de zondagavond van VRT 1 voor zijn rekening. Met ‘Ik heb het u letterlijk juist gezegd’ presenteert de comedian een quiz waarbij alle antwoorden in de loop van de quiz al een bod zijn gekomen. Collega-comedian en ‘De ideale wereld’-gezicht Jade Mintjes staat daarbij aan zijn zijde.

Vanaf 3 september

Arnout Hauben duikt geschiedenis in

Volledig scherm Arnout Hauben in 'Interview met de geschiedenis: het Belgische koningshuis' © VRT

Tijdens zijn tochten langs de Middellandse Zee en ‘Dwars door de Lage Landen’ haalde Arnout Hauben vaak verhalen uit het verleden boven, maar nu gaat de wandelende reisgids van VRT 1 nog een stapje verder. In ‘Interview met de geschiedenis: het Belgische koningshuis’ gaat hij in gesprek met de Belgische koningen, gespeeld door Vlaamse topacteurs. Die gesprekken vormen de rode draad van de aflevering en zijn doorspekt met reportages en archiefmateriaal.

Vanaf 4 september

Steven Van Herreweghe flitst terug naar jaren 90

Volledig scherm Steven Van Herreweghe in 'De jaren 90 voor tieners' © VRT

Zijn ‘De jaren 80 voor tieners’ was een groot succes en dus is een opvolger logisch voor Steven Van Herreweghe. De presentator kijkt met jongeren van nu naar het tijdperk van de crop tops, de Air Jordans en het ontstaan van de gsm en het internet. De opvolger heet logischerwijs: ‘De jaren 90 voor tieners’.

Vanaf 7 september

Geen Tom Waes en Niels Destadsbader

Volledig scherm Niels Destadsbader gaat in 2024 'Ik vraag het aan' presenteren. © VRT

Opvallend dit najaar op VRT 1: sterkhouders Tom Waes, Niels Destadsbader en Siska Schoeters zijn nergens te bespeuren. Zij komen pas volgend jaar aan bod. Destadsbader in een nieuw muziekprogramma ‘Ik vraag het aan’, waarin hij BV’s vraagt naar hun favoriete liedje en vervolgens vraagt dat ook live te brengen, Tom Waes keert terug met een nieuw seizoen ‘Kamp Waes’ en Siska Schoeters zou op de proppen komen met een nieuwe reeks ‘Durf te vragen’.

De nieuwe ‘F.C. De Kampioenen’

Volledig scherm Francisco Schuster, Anouck Luyten en Ben Segers in 'Groeien en bloeien' © VRT

Programmadirecteur Ricus Jansegers verkondigde voor de zomer dat er een paar opvolgers klaarstaan voor ‘F.C. De Kampioenen’ en die zijn nu bekend. ‘Boomer’, de sitcom rond het leven van Jan Van Looveren startte al op Streamz en is vanaf 2 september te zien op VRT 1 en in 2024 komt er nog een sitcom aan. ‘Groeien en bloeien’ gaat over een familie die een tuincentrum uitbaat. Ben Segers speelt de vader, zijn kinderen zijn Francisco Schuster en Anouck Luyten.

Spelregels ‘Blokken’ worden gewijzigd

Volledig scherm Ben Crabbé in de studio van zijn vernieuwde 'Blokken' © VRT

Jubileum voor Ben Crabbé, want zijn quiz gaat dit najaar zijn dertigste (!) jaargang in. Omdat de vieren krijgt ‘Blokken’ een nieuwe look-and-feel, maar krijgt ook spelronde 2 een update. Per juist antwoord in die ronde verzamelen kandidaten nu speelseconden op het blokkenbord. De handigste spelers kunnen dus meer dan 300 punten scoren.

Nieuwe keuken én programma voor Jeroen Meus

Volledig scherm De nieuwe keuken van Dagelijkse Kost © VRT

Twee keer prijs voor Jeroen Meus. Niet alleen presenteert hij zijn ‘Dagelijkse Kost’ vanuit een nieuwe keuken, de populaire tv-kok pakt ook uit met een nieuw programma. ‘De Mosterd van Meus’ zal dat heten en daarin reist Leuvenaar de wereld rond op zoek naar bijzondere lokale gerechten en opmerkelijke verhalen.

Evy Gruyaert maakt comeback(je) op VRT

Volledig scherm Evy Gruyaert maakt comebackje op VRT. © VRT

Ze begon haar carrière bij Radio Donna, de voorloper van MNM, en was jarenlang omroepster, maar in 2013 sloeg Evy Gruyaert de deur van de VRT achter zich dicht. Na passages bij Play4, Joe en Nostalgie keert de presentatrice nu terug. Met een ‘Alles goed?’ maakt ze een podcast voor VRT Max over mentaal welzijn, ze zal naar aanleiding daarvan ook geregeld te horen zijn op Radio2.

Nieuwigheden later dit jaar

Volledig scherm Kamal Kharmach en Kristel Verbeke in 'Geld gezocht' © VRT

Ook later dit najaar volgen nog een hoop nieuwe programma’s. Zo helpen Kamal Kharmach en Kristel Verbeke mensen met geldproblemen in ‘Geld gezocht’ en maakt Lieve Blancquaert in ‘Het laatst portret’ foto’s van mensen die het eind van hun leven naderen en komt fictiereeks ‘Rough Diamonds’ na Netflix ook op VRT1. Verder volgen nieuwe seizoenen van ‘De repair shop’, ‘Het huis’, ’#weetikveel’, ‘Factcheckers’, en ‘Down The Road’.

Canvas wordt VRT Canvas

Volledig scherm Tijs Vanneste © © VRT

Na de naamswijziging van één naar VRT 1 dit voorjaar, krijgt ook Canvas een nieuwe naam. VRT Canvas zal het tweede net voortaan heten en het nieuwe logo past in de huisstijl van VRT 1 en VRT MAX. in het najaar op de zender ook veel nieuwe programma’s zoals ‘De Tattoo Shop’ waarin Tijs Vanneste mensen interviewt in zijn tattoeage-zaak, ‘Maestro Degand’, waarin acteur Stefaan Degand dirigent wil worden en ‘Godvergeten’ een beklijvende docureeks over slachtoffers van misbruik in de kerk. ‘De ideale wereld’ keert terug, net als ‘Alleen Elvis blijft bestaan’, ‘Winteruur’ en ‘Extra Time’. Al werd voor die laatste nog geen nieuwe presentator bekend gemaakt.