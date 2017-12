Kylie Minogue zal nooit trouwen TC

Australische zangeres heeft alle hoop op huwelijk opgegeven.

In een interview met een Australische website heeft Kylie Minogue aangegeven dat ze voor zichzelf heeft uitgemaakt dat ze nooit zal trouwen. "Ik hou van huwelijken en wil nog altijd dolgraag getuige, bruidsmeisje of zangeres zijn op het trouwfeest van vriendinnen. Maar zelf zie ik me niet meer in het wit voor het altaar staan. Ik heb me erbij neergelegd dat dit nooit iets voor mij zal zijn.' Kylie was nochtans twee keer verloofd: met het Spaanse fotomodel Andrés Velencoso en tot vorig jaar nog met de Britse acteur Joshua Sasse. Maar nooit resulteerde dat in een huwelijk. "Je kan ook gelukkig zijn met iemand zonder dat je getrouwd bent. Dat heb ik al ervaren en dat wil ik in de toekomst nog beleven." Op dit moment is de 49-jarige zangeres nog single. "Maar het is mijn voornemen om daar in 2018 iets aan te doen."