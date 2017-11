Kylie Jenner verklapt geslacht baby op Instagram TDS

10u36

Bron: Instagram 0 rv Showbizz Heeft Kylie Jenner het geslacht van haar baby verklapt? Fans menen van wel. De realityster heeft namelijk een cryptische en mysterieuze foto op Instagram gedeeld, die boekdelen zou spreken.

Het was een goed geïnformeerde kennis van Kylie die het nieuws van haar zwangerschap met rapper Travis Scott aan de wereld verkondigde. De Kardashian zou in februari bevallen van een meisje. Maar officieel kwam er nooit tekst en uitleg.

Maar nu heeft Kylie Jenner een opmerkelijke foto gedeeld op Instagram. Daarop zijn babyroze gelakte nagels te zien, én een ring vol rooskleurige diamanten vlinders. 'Het is een meisje', oordelen dus de fans. Roze is dan ook de traditionele babykleur voor meisjes.

💞 shoot day Een foto die is geplaatst door Kylie (@kyliejenner) op 01 nov 2017 om 20:47 CET

Dat Jenner een foto van vlinders deelt is ook geen toeval. Het diertje heeft al van bij het begin een speciale betekenis in haar relatie met Travis Scott. Zij liet deze zomer nog een aantal vlindertjes vereeuwigen in een tatoeage, hij schreef het nummer 'Butterfly Effect', een van zijn meest populaire hits.

Scott gaf Jenner ook allerlei cadeautjes in vlinderthema voor haar 20ste verjaardag, zoals een gouden ketting met vijf diamanten vlinders. TMZ wist toen dat het stuk gewaardeerd werd op meer dan 50.000 euro.