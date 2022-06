Kylie Jenner kampt met pijn sinds bevalling: “Ik heb enorm veel last van mijn rug en knieën”

Kylie Jenner heeft in haar Instagramverhaal gedeeld dat ze last heeft van postnatale verschijnselen. Ze verklaart het “erg pittig” te hebben. “Vier maanden geleden ben ik bevallen, maar ik kamp met een enorme pijn in mijn rug en knieën”, vertelt ze. “Het beperkt me enorm in het sporten, maar ik weet dat alles weer goed komt. Mijn lichaam zal terug sterker worden.” Jenner maakte afgelopen maart al bekend dat ze het mentaal erg zwaar had sinds de bevalling. “Het is fysiek, mentaal én spiritueel erg zwaar om door te maken. Ik worstel ook met uitdagingen, net zoals andere moeders.” Ze liet ook weten dat het oké is als je je niet zo goed voelt. “We moeten ons niet zo’n druk opleggen. We kunnen dit”, klonk het toen.