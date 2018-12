Kylie Jenner is meest succesvolle celebrity van het jaar IDR

24 december 2018

00u00 0 Showbizz Het hotste exportproduct uit Amerika is niet Coca-Cola of McDonald's, maar realityster Kylie Jenner (21). Dankzij haar make-upimperium, haar aanwezigheid op sociale media en haar bekende familieleden mag Kylie zich de meest succesvolle celebrity van 2018 noemen.

Zakenblad 'Forbes' zag het al langer aankomen, want het plaatste Kylie enkele maanden geleden al op zijn cover. Volgens het blad is ze goed op weg om de jongste selfmade miljardair ter wereld te worden. Recenter gaf 'Forbes' de lijst met de rijkste Amerikanen vrij en daarin staat Kylie op een gedeelde vijfde plaats met muzikant Jay-Z. Beiden bezitten een fortuin van zo'n 800 miljoen euro. Des te opmerkelijker als je bedenkt dat Kylie amper volwassen is, terwijl Jay-Z ondertussen al 49 is...

De titel heeft Jenner vooral te danken aan haar meesterzet in 2016. Toen startte ze haar make-uplijn Kylie Cosmetics op. Na amper drie jaar verdiende Kylie er al meer dan 600 miljoen euro mee en daar zit haar Instagram-account zeker voor iets tussen. Daarop post Kylie voortdurend foto's en filmpjes waarin ze haar make-up aanprijst. "Ik weet wat mijn doelgroep wil, want ik heb dezelfde leeftijd", aldus Kylie.

Video over zwangerschap

En die foto's vallen in de smaak, want van de tien meest gelikete Instagram-foto's van 2018 komen er vijf van Kylie. De close-up van haar dochter Stormi (foto links) was zelfs de meeste gelikete. Over die geheime zwangerschap maakte ze dan weer een filmpje dat bovenaan de Top Trending Video's-lijst van YouTube eindigde. Ondertussen haalde de video al vlotjes 78 miljoen views. "Vroeger zou ik andere video's gemaakt hebben. Rond mijn veertiende postte ik gewoon grappige filmpjes, maar daar kreeg ik veel negatieve reacties op. Daarom heb ik het over een andere boeg gegooid."

Boerderij op 30ste

Ondanks haar succes is Kylie niet van plan om haar hele leven in de spotlights te blijven staan. "Op termijn wil ik nog andere zaken uit de grond stampen, zodat ik mijzelf een echte zakenvrouw voel. Rond mijn dertigste zou ik graag in de anonimiteit verdwijnen. Samen met mijn gezin op een boerderij wonen en kippen kweken: dat lijkt mij geweldig.”