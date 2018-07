Kylie Jenner-fan spuit lippen kapot om op idool te lijken: "Met deze fake look voel ik me prettiger" DBJ

Bron: Daily Mail 0 Showbizz De 24-jarige Brit James Holt is zo'n fan van de beroemde lippen van Kylie Jenner, dat hij ze al meerdere malen kapot spoot. " Ik zal nooit stoppen met plastische chirurgie, met deze fake-look voel ik me prettiger."

Kylie Jenner verdiende via haar make-uplijn en marketingcampagnes op sociale media al fortuinen. Haar grote uithangbord daarbij zijn haar lippen, waar elk model jaloers op is. Een van haar grootste fans is de Brit James Holt. Hij nam zijn eerste lipfillers al op zijn zestiende, schrijft Daily Mail, omdat hij zich onzeker voelde over zijn dunne lippen. Nu is de jongeman vierentwintig en en al die tijd nam hij elke twee tot drie maanden een lipinjectie. "Ik heb wel eens wat problemen gehad met fillers die eruit kwamen, omdat er al teveel in zat”, vertelt hij.

"Mijn lippen zijn ook wel eens in het midden wat ingezakt", vult Holt aan. "Ze zijn ook wat gekneusd door het formaat.” Aan stoppen denkt de Brit evenwel niet, hij is bang dat hij er dan weer saai uitziet.

14.000 euro aan operaties

Holt is niet aan zijn proefstuk toe, de fan van Kylie Jenner onderging ook twee neusoperaties, liet zijn kaken opvullen en zijn rug verbreden. Zijn tanden worden gebleekt en hij spuit Botox in zijn oksels tegen zweten. Volgende projecten op de agenda: nóg een neusoperatie en het rechttrekken van zijn tenen. In totaal onderging de Brit al voor 14.000 euro aan plastische chirurgie, allemaal betaald door zogenaamde 'Sugar Daddy's'. Dat zijn rijke heren die jonge mensen overstelpen met cadeau's om met hen een relatie aan te gaan.

"Ik zal nooit stoppen met plastische chirurgie, ik denk niet dat ik ooit gelukkig zal zijn met mijn gezicht of mijn lichaam. Met deze fake-look voel ik me in elk geval prettiger. Ik wil opvallen en er anders uitzien, niet zoals iedereen. Mensen kijken om op straat en staren en daar ben ik aan gewend geraakt. Soms komen er zelfs mensen naar me toe om me naar mijn lippen te vragen”, besluit Holt.