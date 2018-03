Kylie Jenner deelt jacuzzi-selfie van afgetraind lichaam na zwangerschap EVDB

17 maart 2018

18u16 1 Showbizz Kylie Jenner heeft anderhalve maand na haar bevalling een selfie gedeeld waarop te zien is hoe haar ze alweer helemaal in topvorm is. Op de foto zit Kylie in een jacuzzi met haar beste vriendin Jordyn Woods.

Op 1 februari beviel Kylie Jenner van haar eerste dochtertje Stormi. Een anderhalve maand later deelt de reality-ster een selfie op Snapchat waarop ze in bikini te zien is in een jacuzzi. Ze is niet volledig te zien op de selfie, maar is duidelijk alweer in topvorm.