Kwam er nu een huwelijksaanzoek in ‘Blind Date’ of niet? “Hij gaf geen ring!” DBJ

13 maart 2019

22u30 1 Showbizz De aflevering van vanavond was er eentje met een stel kwieke zestigers die op zoek gingen naar een verzetje, maar ook bij twintigers Jori en Jana ging het er bij momenten heftig aan toe.

Een eerste huwelijksaanzoek?

Nathalie wilde weten of Jori op reis een serieuze, romantische move heeft gemaakt bij Jana. “Ik heb haar zeven keer ten huwelijk gevraagd en ze heeft acht keer ‘nee’ gezegd”, vertelde Jori. Jana vulde al lachend aan: “Hij ging elke keer wel op zijn knie zitten, maar de aanzoeken waren zonder ring.” En wat als er wel een ring was? “Dan had ik het wel overwogen om ‘ja’ te zeggen”, verklapte Jana.

Ontdeugende zestiger Roos stelt spannende vraag

In de ronde ‘Eerst even snuffelen’ mochten de drie dames aan de rechterkant van de wand enkele vragen stellen aan ‘jagers’ Jan en Jerry. Tijdens de vraag ‘in welke kleur is je slaapkamer behangen?’ vond Roos het een uitgelezen kans om meteen haar slaapkamergeheim op te biechten aan beide heren. “Roos, jij hete tijger”, reageerde een verraste Nathalie.

