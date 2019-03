Exclusief voor abonnees Kurt Van Eeghem overwon prostaatkanker: “Aftakelen zoals Marc? Nee, dan haak ik zelf af” VVDW

29 maart 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Het was een zwaar jaar voor Kurt Van Eeghem (66), de voormalige radio-en televisiemaker. Enkele maanden nadat zijn jongste broer Marc stierf aan prostaatkanker, werd bij hem dezelfde ziekte ontdekt. Intussen heeft Kurt de kanker overwonnen en is hij energieker dan ooit, maar het gemis van zijn broer is er niet minder om.

Officieel is Kurt Van Eeghem met pensioen, maar de ex-radio- en televisiemaker kan niet stilzitten. Hij schreef net een boek over zijn geliefkoosde land Litouwen en geeft daarnaast volop lezingen over allerhande thema’s: etiquette, het ontstaan van jazzmuziek, of kunst de wereld kan redden… Daarnaast wordt hij vaak gevraagd voor bedrijfspresentaties en om debatten te leiden. Een bezige bij, dus. “Ik ga pas echt met pensioen na mijn dood”, lacht Kurt. “Ik heb niet het gevoel dat mijn carrière gestopt is sinds ik bij VRT op rust moest gaan. Sommige gepensioneerden willen rusten en reizen, maar ik wil me blijven engageren en contact houden met mijn publiek.”

Viel het afscheid van radio Klara je niet zwaar?

“Nee, ik mis radio en televisie geen seconde. Ik word soms nog gevraagd voor korte tv-opdrachten, maar een hele dag wachten om vervolgens maar vijf minuten in beeld te komen, daar heb ik geen zin meer in. Wereldberoemd in Vlaanderen ben ik al geweest, hé. Weet je wie ik wel mis? Mijn studenten. Ik heb jarenlang lesgegeven aan het conservatorium in Antwerpen, onder meer esthetica. Ik mis het doorgeven van mijn kennis, het contact en de wisselwerking met twintigers. Na een les was ik uitgeput maar tegelijk ook opgeladen, want ik kreeg heel veel energie terug van mijn studenten.”

