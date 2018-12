Kurt Van Eeghem, één jaar na de dood van zijn broer Marc: “Toen ik dezelfde kanker kreeg als mijn broer, dacht ik: het is gedaan” TK

14 december 2018

11u00

Bron: HUMO 0 Showbizz Op 14 december 2017 overleed Marc Van Eeghem aan prostaatkanker. Eén jaar later blikt zijn broer Kurt (66), die niet lang na de dood van Marc te horen kreeg dat hij aan dezelfde ziekte lijdt, terug op 2018. “Ik ben er nog lang niet.”

“Het was een krankzinnig jaar. Een jaar dat er ontzettend heeft ingehakt. Dat mijn broertje overleden was, heb ik me pas ten volle gerealiseerd op de begrafenis, omdat we zeven jaar met hem hadden meegestreden tegen zijn ziekte. Ineens besefte ik dat hij er niet meer is. Mijn jongste broer. Dat was een schok. Ik heb daar staan trillen. Ik kan mij sindsdien min of meer inbeelden wat het is om van verdriet... Dat je hart breekt. Dat kan letterlijk, volgens mij. Ik heb het afgelopen jaar verschrikkelijk veel meegemaakt, maar het lijkt alsof alles pas gisteren is gebeurd. Ik kan me amper voorstellen dat hij al een jaar dood is. Ik ben er nog lang niet.”

Kort na de begrafenis kreeg hij te horen dat ook hij aan prostaatkanker lijdt. “Met de voorgeschiedenis van onze familie in het achterhoofd ga ik al een tijdlang twee keer per jaar op controle, en eerder dit jaar zei de dokter me dat de PSA-waarden in mijn bloed verhoogd waren. De uroloog velde het verdict: exact dezelfde kanker als die van mijn broertje, maar een tikkeltje agressiever. Ik dacht: het is gedaan. Je krijgt een aantal mogelijkheden voorgelegd, en nadat ik had overlegd met Marc zijn vrouw en nog een paar andere mensen, heb ik voor een operatie gekozen. Ik heb het bewust stilgehouden om melodrama’s in de pers te vermijden. Alleen mijn dichtste vrienden waren ervan op de hoogte.”

“Na de operatie ben ik voor enkele maanden naar Litouwen getrokken - ik was al langer van plan een boek over dat land te schrijven, en in het voorjaar zal het in de winkel liggen. Toen ik vertrok, wist ik nog niet of de operatie geslaagd was - daarvoor moet je wachten op het volgende bloedonderzoek. Maar doordat ik aan mijn boek kon werken, dacht ik niet continu: straks zeggen ze dat mijn PSA-waarden nog altijd te hoog zijn, en krijg ik chemo en bestralingen. Ik ben één keer gecrasht, in Vilnius, net voor ik in België op onderzoek moest. Maar drie maanden na de operatie kreeg ik het verlossende telefoontje van de dokter: ‘Het is niet meer traceerbaar.’ Ik was genezen.”

