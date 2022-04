Kürt Rogiers verdwijnt (tijdelijk) uit ‘Familie’: “Om programma over pottenbakken met Pascale Naessens te presenteren”

TVVerrassend nieuws vanop de set van ‘Familie’. Kürt Rogiers (51), als Lars De Wulf één van de absolute spitsen van de tv-reeks, zit bij aanvang van het nieuwe seizoen in september niet meer in de VTM-soap. Rogiers verdwijnt een tijd omdat hij een programma gaat maken met Pascale Naessens.

De acteur zelf noch VTM willen het nieuws bevestigen, maar volgens onze informatie zou Rogiers niet alleen verdwijnen uit ‘Familie’, maar past hij ook voor een nieuw seizoen van ‘Legomasters’, dat in het najaar allicht opnieuw op zaterdag zal worden uitgezonden. De vele fans van Lars De Wulf, de flamboyante CEO in de VTM-soap, moeten evenwel niet panikeren. Hun idool wordt niet vermoord, komt niet om in een fatale brand of wordt niet het slachtoffer van een terreurdaad. Hij verdwijnt wél uit de reeks. Hoe lang en op welke manier Lars uit de reeks verdwijnt blijft voor de kijkers een vraagteken, wellicht wordt de gebeurtenis een verrassende verhaallijn in de seizoensfinale.

Voor de acteur-presentator, die sinds 2016 een hoofdrol speelt in ‘Familie’, is deze wending absoluut een primeur. Hij wordt door VTM immers tijdelijk vrijgemaakt om alle tijd te steken in ‘De Schaal Van Pascale’, een fonkelnieuw programma met Pascale Naessens als volleerd pottenbakster. Kürt wordt de gastheer die kandidaten zal begeleiden in hun pottenbakken-parcours.

Keramiek, zeg maar potten bakken, is het nieuwe koken in Vlaanderen. Nu in elk huisgezin de bibliotheek vol steekt met boeken van de tv-koks, is die nieuwe passie in opgang. Overal wordt klei gedraaid, schaaltjes, vazen en potten gebakken. En dus vond VTM tijd om die rage vorm te geven. Boegbeeld van ‘De Schaal van Pascale’ wordt Pascale Naessens, de geknipte ambassadrice voor het nieuwe programma. Pascale zal kandidaten begeleiden bij hun zoektocht naar perfectie, Kürt wordt de gastheer die alles in goede banen zal leiden.

