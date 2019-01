Kürt Rogiers speelt samen met zijn dochter in videoclip: "Bij het zien van de video moest Merlijn huilen" IDR

09 januari 2019

00u00 1 Showbizz Doet de naam Shane Hendrix geen belletje rinkelen? Je kent hem misschien beter als Sepp Hendrix uit 'The Voice'. Of misschien van het duo 'Sepp 'n Sigi' uit 'Junior Eurosong 2009'. Ondertussen heeft de 21-jarige zanger een nieuw nummer én een nieuwe clip uit - met daarin twee opvallende acteurs: Kürt Rogiers en z'n dochter Merlijn (9).

"Ik ben zeer tevreden met de clip van 'If I Was An Angel'", legt Sepp uit, die al een tijdje onder de naam Shane Hendrix optreedt. "Kürt en Merlijn hebben dat supergoed gedaan. Het is nochtans geen evident verhaal: een vader die zijn leven opoffert om z'n dochter te redden. Zelf ben ik gelukkig nog niet geconfronteerd met zo'n situatie, maar toen ik het liedje schreef, merkte ik wel dat veel mensen in mijn omgeving een hoop heftige emoties te verwerken hadden. Met deze song wil ik hen vooral een hart onder de riem steken en zulke dingen bespreekbaar maken."

Zwaar thema

Kürt Rogiers en zijn dochter hoefden niet lang na te denken toen ze deze vraag kregen van Shane en z'n management. "Niet alle vaders kunnen zeggen dat ze met hun dochter in een clip gespeeld hebben", vertelde hij eerder al. "Het leek me ook een fijne herinnering om later, binnen 20 of zelfs 50 jaar, op terug te kijken. Het is een zwaar thema, al kon Merlijn tijdens de opnames haar emoties wel te baas. Toen ze de clip zag, was het anders. Een vader die zijn leven geeft om haar te redden, dat komt aan. We zagen de eerste versie van de gemonteerde clip met het hele gezin. Mijn vrouw moest huilen, Merlijn ook... Zeker met die breekbare muziek erbij komt het heel hard binnen."

Toch kijkt Kürt met een positief gevoel terug op de opnames. "Ik vind het vooral fijn dat ik op deze manier een jonge, beginnende artiest kan steunen."

Binnenkort in ‘The Voice USA’

Het gaat hard voor Shane Hendrix, want de jongeman werd ook gevraagd om op 13 februari auditie te doen voor ‘The Voice USA’, één van de grootste en best bekeken talentenjachten ter wereld. “Ik heb geen idee hoe de makers precies bij mij zijn terechtgekomen. Ik vermoed dat ze misschien mijn video uit de battles van ‘The Voice van Vlaanderen’ gezien hebben. Daarin zong ik ‘Marvin Gaye’ van Charlie Puth en die video is viraal gegaan. Ondertussen is die battle al meer dan 16 miljoen keer bekeken. Maar de precieze reden is niet zo belangrijk. De kans die ik krijg, dat is wat telt. Laat me eerst maar proberen door de preselecties te geraken. Al hoop ik uiteraard dat ik bij minstens één van de coaches in de smaak val. (lacht) Wie weet wat er allemaal uit de bus kan komen vallen. Een duet met Bruno Mars bijvoorbeeld, dat zou pas écht ‘a dream come true’ zijn.”

‘If I Was An Angel’ is nu verkrijbaar is op iTunes en Spotify.