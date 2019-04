Kürt Rogiers praat openhartig over zijn genetische belasting: “Ik heb gezorgd dat ik alles op mijn 45ste had afbetaald” KDL

Bron: Joe 5 Showbizz Deze ochtend lanceerde het Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx een nieuwe aflevering van hun podcast ‘Het Leven Begint Bij 40'. Deze keer nam Kürt Rogiers (48) plaats achter de microfoon. Hij heeft het onder andere over de liefde voor zijn vrouw en kinderen, zijn plan B en over het Lege Nest Syndroom.

Daarnaast sprak Kürt ook openhartig over zijn genetische belasting en de impact die dat op hem heeft. “Ik ben erfelijk belast. Van mijn vier grootouders heb ik er drie nooit gekend omdat die vroegtijdig overleden zijn. Mijn vader vecht al tien jaar tegen kanker. Ik heb deze week een colonoscopie (een endoscopisch onderzoek van de dikke darm, red.) gehad. Een gastroscopie (een maagonderzoek, red.) moet ik om de twee jaar krijgen en elk jaar laat ik mijn moedervlekken nakijken”, vertelt de ‘Familie’-acteur. “Ik heb ervoor gezorgd dat voor mijn 45ste alles afbetaald was. Mijn huis is er. Ik kan wegvallen en ik kan van vandaag op morgen aan een minder loon verder leven zoals ik nu leef. Dat is allemaal in orde, want ik heb daar keihard voor gewerkt.”

Sven vraagt zich ook af of Kürt een plan B heeft indien zijn rol in de media zou wegvallen, en dat heeft de acteur. “Toen ik mijn laatste jaar conservatorium deed, heb ik pedagogie en inleiding tot de wijsbegeerte gedaan. Dat zijn twee dingen die nog ergens op een schap liggen”, vertelt Kürt. “Het lijkt me wel leuk om daar nog iets mee te doen, zoals lesgeven tussen de jonge mensen. Ik zie me niet in de klas staan als een klassieke leraar. Als ik in het onderwijs zou terechtkomen, is het uiteraard in het kunstonderwijs. Het lijkt me heel leuk om les te geven aan mensen die er echt voor kiezen.”

