Kürt Rogiers over zijn meest gênante moment op televisie: “Ik voelde me echt een heel foute pornoacteur” MVO

30 mei 2020

13u56 0 Showbizz ‘Het Heilig Huis Van Hanssen’ is terug bij Joe. Evi Hanssen schotelt elke zaterdag niet alleen koffiekoeken maar ook de 10 Geboden voor aan bekende gasten. Kürt Rogiers, die vanavond trouwens te zien is tijdens de spannende finale van ‘Lego Masters’ bij VTM, mocht vanochtend de spits afbijten.

Kürt zat in zijn jeugd vooral op zijn kamer poëzie te lezen. Hij vertrouwt Evi toe dat hij vroeger heel graag paus wou worden. “Die man kwam uit zijn slaapkamer, deed het raam open en heel het plein ging uit zijn dak. Ik kom uit een heel eenvoudig dorp, waar geen theater was. Het hoogtepunt van de week was de hoogmis en ik zag die pastoor bezig en dacht waaauw”, zegt Kürt. “Maar ik heb het losgelaten toen ik had begrepen dat die geen vrouwen mogen hebben”, vult hij al lachend aan.



Kürt vertelt verder ook over zijn meest gênante moment op de Nederlandse televisie waarbij hij een lapdance kreeg: “ In het begin kon ik me niet ontspannen en voelde ik me echt een heel foute pornoacteur. Uiteindelijk kom je dan toch in de juiste sfeer en ging dat wel, maar ik vond het wel niet leuk”, zegt Kürt. “Ik had niet het gevoel dat ik vreemdging”, gaat hij verder, “Maar ik heb het wel niet onmiddellijk verteld thuis. Maar alles komt uit. Wij zaten op een godvergeten donderdagavond te zappen en we komen ineens recht op dat moment uit op televisie. Dat was toch het meest gênante wat ik ooit op televisie heb gedaan.”



Hij vertelt ook over een vreemde roddel die ooit over hem de ronde deed... “De journalist die het me kwam vertellen vond het zelf vervelend, maar er werd een handgeschreven brief rondgestuurd die stelde dat ik samen met een man in een hotel had geslapen.”



Wat de meeste ook nog niet weten van Kürt is dat hij ooit is opgepakt op verdenking van drugs dealen: “Ik woonde in Lokeren en op een bepaald moment kreeg ik een brief van de politie dat ze mij wilde ondervragen. Alles wat je zegt wordt ineens tegen je gebruikt. Ze vroegen: gebruik je wel eens drugs? Wat dan? Een joint? Waar haal je dat dan? En toen was er iemand die op het idee kwam een urinestaal en bloedtest af te nemen. Ze zijn meegereden naar mijn appartement om alles te onderzoeken en daarna heb ik daar nooit nog iets van gehoord.”



