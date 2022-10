Kürt Rogiers koos dan toch niet zelf voor tijdelijke exit bij ‘Familie’: “Door scenaristen bepaald”

CELEBRITIES James Gunn in het huwelijks­boot­je gestapt: “Ik ben eindelijk getrouwd met de liefde van mijn leven”

Fijn nieuws van ‘Guardians Of The Galaxy’-regisseur James Gunn (56). Na een relatie van zeven jaar, is hij afgelopen vrijdag in het huwelijksbootje gestapt met ‘de liefde van zijn leven’, ‘Suicide Squad’-actrice Jennifer Holland (35).

8:09