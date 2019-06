Kürt Rogiers is de womanizer van ‘Familie’: “Ik zou zo graag eens een gewone vaderrol spelen” TK

23 juni 2019

10u30

Bron: HBVL 0 Showbizz De seizoensfinale van ‘Familie’ komt met rasse schreden dichterbij, en er is weinig geweten over de afloop van het huidige seizoen. We zijn er wél vrij zeker van dat Lars De Wulf die zal overleven, want acteur Kürt Rogiers heeft voor drie jaar bijgetekend. Hij zal dus de rol van de womanizer blijven vertolken, al hangen daar ook negatieve aspecten aan vast.

In ‘Wittekerke’ speelde Rogiers vroeger een hangjongere, maar sindsdien biedt men hem vaak hetzelfde type rol aan. “Sneyers was het type rebel without a cause, maar daarna kwamen alleen maar dokters, CEO’s, advocaten”, vertelt hij in Het Belang Van Limburg. “Check het maar eens: van ‘Danni Lowinski’, ‘Spitsbroers’ tot ‘De Wet Volgens Milo’. Men ziet in mij steeds de hoger opgeleide vrouwenmagneet. Terwijl ik eens zo graag een gewone vaderrol wil neerzetten.” De typecasting stoort hem gelukkig niet zo erg. “Liever dat dan steeds de loser van dienst te zijn. Ik kan mijn vrienden niet wijsmaken dat ik er tegenop zie om geregeld met mooie vrouwen te mogen samenwerken. Hoe ongeloofwaardig zou ik dan zijn? (lacht) Ooit heeft Herbert Flack, die ook steeds dat soort mannen speelde, gezegd dat ik de Herbert Flack van mijn generatie ben. Dat beschouw ik als een compliment.”

Wie denkt dat het makkelijk is om altijd sexy te zijn, heeft het bij het verkeerde eind. “Zo’n rol als womanizer is niet zaligmakend. Ik heb in ‘Costa’ ooit een orgie moeten spelen met zeven bejaarde vrouwen. Iedereen voelde dat het een raar moment ging worden. Waarop één van de vrouwen plots op een lumineus idee komt en roept tegen de regisseur: ‘Is het leuk voor de scène als ik mijn valse tanden uitdoe?’ (lacht) Vrienden vragen soms of ik nooit opgewonden raak tijdens een vrijscène. Wel, toen was dat echt niet het geval.”

Zijn dochters zouden hem waarschijnlijk ook liever een vaderrol zien spelen. “Die vinden dat vies. Als het die richting uitgaat, verdwijnen hun hoofden in de kussens. Ze begrijpen ook niet waarom papa steeds dat soort scènes moet spelen. ‘Waarom overkomt Jan Van den Bossche dat nooit?’”