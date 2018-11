Kürt Rogiers: “Ik heb onlangs nog meegemaakt dat een figurante met haar hand in mijn broek zat” Ann Jooris en Fernand Van Damme

05 november 2018

13u58

Bron: De Morgen 4 Showbizz Een gesprek met de acteur over #MeToo, uitzinnige vrouwen en seksuele fantasieën: “Ik weet niet of ik het zou durven, deelnemen aan een orgie. We geven hier soms etentjes, je drinkt wat, raakt in een bepaalde stemming, begint te dansen. Soms fantaseer ik dat die roes overgaat in iets geils.”

1. Hoe oud voelt u zich?

“Ik voel me een goeie veertiger. Die 50 die begint te lonken, dat vind ik toch een vreemd getal. Tegelijk: ik heb Tom Waes en Koen Wauters 50 zien worden. Als zij het kunnen, kan ik het ook. (lacht) Ik voel wel dat ik het lijf heb van een 47-jarige. De zwaartekracht begint toch iets meer te wegen dan tien jaar geleden.

“Maar ouder worden heeft ook zoveel voordelen. Je staat anders in het leven, kijkt op een andere manier tegen dingen aan, veel meer louterend. Toen we tien jaar geleden te horen kregen dat mijn vader ziek was, was dat een drama. Maar tegelijk is zijn ziekte ook een zegening gebleken. Door dat besef van eindigheid wordt elk klein conflict in de familie snel in de kiem gesmoord. Je ziet in dat het veel belangrijker is om te focussen op de liefde die je voor elkaar hebt dan op alle details die zich in de coulissen van het leven afspelen.”

Je hebt 7% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN