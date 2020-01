Kürt Rogiers heeft ‘Beat VTM’ zwaar onderschat: “Na de eerste opnamedag ben ik gecrasht” JR

30 januari 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Gewoon even de Albertooo in mezelf laten bovenkomen”, dacht Kürt Rogiers (48) over zijn uitdaging om dameskapper te worden. Maar maandag zal in ‘Beat VTM’ duidelijk worden dat hij één en ander te licht heeft opgevat. Dat vertelt hij in Dag Allemaal.

“Er komt zóveel bij kijken”, vertelt Kürt over het beroep van ­dameskapper. “Je moet tegelijk over het mooie weer kunnen babbelen én goed kappen. En ’t is ook pure wiskunde.”

Dat moet je toch eens nader uitleggen.

Neem nu vaktermen als 180°, 90° en 25° (de hoek die de schaar vormt ten opzichte van het hoofd, nvdr). Dat is echt heel technisch. Het was wat veel voor mij. Ik ben heel competitief ingesteld, en wou dus echt mijn punt voor VTM binnenhalen. Maar mijn tegenkandidate Kim was uiteraard ook gemotiveerd en bij de eerste opnamedag raakte ik in paniek en ben ik echt gecrasht.

Overdrijf je nu niet een beetje?

De eerste draaidag is lang uitgelopen. Toen ik buitenkwam, belde ik naar mijn vader en voor het eerst in z’n leven heeft die heel ongerust naar mijn vrouw ­gebeld: ‘Wil je me verwittigen als Kürt is thuisgekomen? Hij klonk zo moe.’

Een leerling-kapper heeft ook proefkonijnen nodig. Je vrouw Els was daar ook bij?

Ja, maar ze bleek een erg lastige klant te zijn. Ik dacht: die gunt mij dit en zal mij voor de camera niet zomaar op mijn plaats zetten. Ja, amai, viel dat tegen! (lacht) Ze stelde mij totaal niet op mijn gemak. Els vond het wel goed, hoor, maar er waren heel veel ‘maars’.

Heb je uiteindelijk een aanvaardbaar niveau bereikt?

Ik kan enkel verklappen dat de externe juryleden toch redelijk verrast waren van wat zowel Kim als ik klaargespeeld hebben na honderd dagen.

Knip je nu ook zelf je haar?

Oei nee, ik ben helemaal klaargestoomd tot dameskapper, hé. (lacht) En voor een nieuwe ­verhaallijn in ‘Familie’ moet Lars zijn haar laten groeien. Na de opnamen van ‘Beat VTM’ is het kappersverhaal dus wat stilgevallen. Al heb ik wel nog het haar van mijn oudste dochter geknipt en geföhnd. En ze was heel ­content.