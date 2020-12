Kürt Rogiers en zijn vrouw vieren in alle rust hun twintigste huwelijksverjaardag: “Ik hoop Els te overtuigen om onze trouwkleren nog eens aan te trekken”

Celebrities Al op zijn 9de eerste keer opgepakt: nieuwe klachten tegen Shia LaBeouf bevestigen rode draad van aanvallen en uitbarstin­gen

15 december Wat is er aan de hand met Shia LaBeouf (34)? Opnieuw heeft een beroemdheid zich uitgesproken over de misdragingen van de acteur. Het gaat dit keer om zangeres Sia (44), die op Twitter emotioneel schrijft over haar vreselijke ervaringen en LaBeouf er bestempelt als een “pathologische leugenaar.” Met haar bericht wil Sia de wereld waarschuwen voor de ‘Transformers’-acteur en zijn criminele uitspattingen, die nota bene al tijdens zijn vroege jeugd begonnen. Een portret van de acteur wiens leven gekenmerkt wordt door uitbarstingen.