Kürt Rogiers en Francesca Vanthielen oog in oog in Assisen EVDB

21 januari 2018

17u26 1 Showbizz Van de dansvloer naar de rechtszaal: Kürt Rogiers en Francesca Vanthielen zijn vanaf zondagmiddag samen op de planken te zien in 'Assisen'. Het stuk wordt opgevoerd in Theater Elckerlyc te Antwerpen. In het toneelstuk nemen de twee acteurs het tegen elkaar op.

Zij is openbaar aanklager, hij is de advocaat van een moordverdachte. Enkele jaren geleden waren Francesca Vanthielen en Kürt Rogiers samen te zien tijdens Sterren op de Dansvloer, nu staan ze samen op een ander soort planken. De komende weken nemen ze het tegen elkaar op in 'Assisen'.

Kürt Rogiers zegt het zelf als een soort battle te zien en wil er alles aan doen om het Francesca, de openbare aanklager, moeilijk te maken.