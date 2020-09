Kürt Rogiers en ‘Familie’-zoon Aaron Blommaert zijn twee handen op een buik: “Tijdens zijn auditie was er al chemie tussen ons”

Showbizz

In ‘ Familie ’ loopt de eerste toenadering tussen Lars De Wulf en zijn zoon Raven nog stroef, maar in het echt schieten Kürt Rogiers (49) en Aaron Blommaert (18) enorm goed met elkaar op. “Het is griezelig hoeveel overeenkomsten we hebben”, zegt Kürt in een dubbelinterview met zijn tv-zoon. “Het is de eerste keer dat ik zo close ben met iemand die zo jong is.” Hij wil dan ook een goede mentor zijn voor Aaron. “Ik heb het meegemaakt: ze vragen of je iets wilt presenteren en voor je het weet sta je zangers in ‘De Soundmixshow’ aan te kondigen.”