Kürt Rogiers betreurt verdwijning van erotiek in Vlaamse soaps: "Door alles wat er gebeurd is durven acteurs gewoon minder”

Showbits Hanne van K3 heeft tijdens zwanger­schaps­ver­lof beseft dat ze vervang­baar is: “De kinderen waren blij, en dat is wat telt”

Hanne Verbruggen (28) is terug uit zwangerschapsverlof. Midden november werd het K3’tje voor het eerst mama van een zoontje: Julien. Maar nu is ze helemaal klaar om er weer in te vliegen met K3. Hoe stelt de kersverse mama het? En wat vindt zij er nu eigenlijk zelf van dat ze in de tussentijd vervangen werd? Bekijk het in een nieuwe Showbits.