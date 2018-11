Kurt Lotigiers verlaat Vlaanderen voor de liefde en wil doorbreken in Oostenrijk: “Ik pak nooit uit met mijn broers naam” FV

22 november 2018

12u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Nog voor het einde van het jaar zegt Kurt Lotigiers (45) Vlaanderen vaarwel. Na acht jaar pendelen tussen z’n flat in Berlare en het huis van z’n vriendin Stefanie in een idyllisch dal vlakbij Wenen, heeft hij de knoop definitief doorgehakt. ‘Ons mama zal me hard missen’, voorspelt hij nu al.

Acht jaar is Kurt Lotigiers al samen met de Oostenrijkse Stefanie. Al die jaren reisden ze beurtelings over en weer om bij elkaar te zijn. Een onhoudbare situatie. ‘Dat een van ons ooit zou moeten ­verhuizen, wisten we al langer’, zegt Kurt in Dag Allemaal. ‘Stefanie woont ginds fantastisch, vlakbij Wenen, in een dorpje in een vallei. Logisch dus dat ik de oversteek maak, vond ik.’

