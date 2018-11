Kurt Lotigiers verlaat Vlaanderen voor de liefde en wil doorbreken in Oostenrijk: “Ik pak nooit uit met mijn broers naam” FV

22 november 2018

12u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Nog voor het einde van het jaar zegt Kurt Lotigiers (45) Vlaanderen vaarwel. Na acht jaar pendelen tussen z’n flat in Berlare en het huis van z’n vriendin Stefanie in een idyllisch dal vlakbij Wenen, heeft hij de knoop definitief doorgehakt. ‘Ons mama zal me hard missen’, voorspelt hij nu al.

Acht jaar is Kurt Lotigiers al samen met de Oostenrijkse Stefanie. Al die jaren reisden ze beurtelings over en weer om bij elkaar te zijn. Een onhoudbare situatie. ‘Dat een van ons ooit zou moeten ­verhuizen, wisten we al langer’, zegt Kurt in Dag Allemaal. ‘Stefanie woont ginds fantastisch, vlakbij Wenen, in een dorpje in een vallei. Logisch dus dat ik de oversteek maak, vond ik.’

Je laat wel veel achter in ­Vlaanderen.

M’n moeder in de eerste plaats. Zij zal me hard missen. Toen ik Helmut over m’n verhuisplannen vertelde, vond hij het heel jammer dat ik er niet meer zal zijn voor haar. Maar ik zei ook: ‘Ik heb jarenlang m’n moeder meer gezien dan dat ik m’n lief zag. Nu zal het eindelijk omgekeerd zijn.’ Dat lijkt me maar normaal ook, hé?

Je blijft ook binnen Europa ­natuurlijk.

Voilà, twee uur vliegen en ik sta hier. Mama heeft trouwens een mobilhome en doet niets anders dan reizen. Dus dat komt wel goed. Al zal ze het de komende kerstperiode wel zonder mij moeten doen, want ik verhuis op 20 december.

Betekent dit meteen ook het einde van jouw zangcarrière in Vlaanderen?

Dat valt nog te bezien. Mensen kunnen me blijven boeken, hé. Ik zal alleen wat meer gaan kosten nu, als ‘buitenlandse’ artiest. (lacht) Maar ik ben ook wel van plan om de mogelijkheden als zanger in Oostenrijk te bekijken. Ik zou er wel graag doorbreken, ja.

Helmut is er succesvol geweest. Als je er gaat optreden als ‘de broer van’ kan die doorbraak er misschien heel snel komen.

Dan ken je mij nog niet. Uitpakken met de naam van m’n broer om er voordeel uit te halen, ik ben er allergisch voor. Tuurlijk, als ik er ga optreden zullen anderen die link wel leggen, maar ik heb dat eigenlijk liever niet. Ik wil het zélf maken, en ik denk ook dat ik dat kan.

Maar eerst neem je nog afscheid van jouw Vlaamse fans, met een optreden vlakbij het huis waar jij en jouw broers opgroeiden.

Klopt, dat wordt heel speciaal. Ik zal er ook enkele ‘friends’ uitnodigen, die mee met mij op het podium zullen staan. En nee, daar zal Helmut niet bij zijn, want hij heeft die avond zelf een optreden. Maar voor ik vertrek, ga ik wel nog eens naar hem kijken in de Capitole in Gent.