Kunstwerk van vrouw van Kevin De Bruyne onthuld Kelly Theunis

08 oktober 2019

22u29 1 Showbizz Het kunstwerk van Michèle De Bruyne, vrouw van Kevin De Bruyne, is eindelijk onthuld. De voetballer gaf het aan haar als huwelijkscadeau. Het portret werd gemaakt door de bekende Belgische kunstenares Isabelle Scheltjens.

Het kunstwerk werd vandaag onthuld in The Boutique Gallery in Sint-Martens-Latem. De kunstgalerij wordt uitgebaat door K3-oprichter William Vaesen en zijn vrouw Ellen Christiaen. Zowel De Bruyne als Michèle hadden het werk nog niet in het echt gezien. Dat zou vandaag gebeuren, maar de Rode Duivel kon niet aanwezig zijn bij de onthulling. Michèle leek in ieder geval erg blij met haar huwelijkscadeau.

Kunstenares

De Antwerpse Isabelle Scheltjens maakte het portret. Ze is één van de populairste hedendaagse kunstenaars van ons land. Haar stijl is opvallend, ze maakt uitsluitend portretten met glas. Ieder werk bevat dan ook tussen de tien en 40.000 stukjes. Zo ook bij het portret van de voetbalvrouw. Michèle is ook een grote fan van het werk van Isabelle.

Tentoonstelling

Samen met heel wat andere portretten zal het kunstwerk voor Michèle te zien zijn tijdens een tentoonstelling. Die loopt vanaf dit weekend tot en met 3 november. Daarna verhuist het portret naar de woning van Kevin en Michèle in Heusden-Zolder.