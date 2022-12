Kunstschaatsster Kamila Valieva (16) gaat viraal met iconisch dansje van 'Wednesday' op het ijs

Celebrities Kim Kardashian over harde reacties op Balenciaga-hei­sa: “Mensen zijn altijd boos, of ik mij nu wel of niet uitspreek”

De voorbije maand kwam Balenciaga onder vuur te liggen wegens een reclamecampagne waarin kinderen te zien zijn met teddyberen in tuigjes en andere bdsm-attributen. Realityster Kim Kardashian (42) kreeg het ook zwaar te verduren op sociale media omdat zij geregeld samenwerkt met het modehuis. In de ‘Angie Martinez IRL Podcast’ vertelt ze nu over de heftige reacties. “Ik had zoiets van ‘wacht, ik heb niets met deze campagne te maken, geef me de tijd om dit uit te zoeken’.”

