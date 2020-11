Kunstkenner Paul De Grande verschijnt voor rechter in zaak rond diefstal Mariabeeldje

De zaak draait rond een antiek Mariabeeld uit de 15e eeuw dat 23 jaar geleden werd gestolen uit de kerk van Hoksem in Hoegaarden. Na een lange zoektocht werd het beeldje teruggevonden op een kunstbeurs in Tour & Taxis in Brussel. Het stuk bleek in het bezit van Paul De Grande. “Ik had dat beeldje eerst gekocht in Engeland en die persoon had het uit Frankrijk. In totaal zouden er vijf tussenpersonen geweest zijn. Met de diefstal op zich heb ik niets te maken. Ik heb altijd perfect kunnen aantonen welke weg het beeld tot bij mij heeft afgelegd”, vertelde De Grande vorig jaar al in deze krant. “Uiteindelijk heb ik het beeld teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaars. Ze hebben toen voor mij een speciale misviering ingelast toen ik het terugbracht. De voorzitter van de kerkfabriek heeft nog getekend voor ontvangst. Voor mij was daarmee de kous af. Ik dacht dat er niks meer van ging komen. Het is echt een bizarre zaak, want ze hebben nooit iets gedaan om de heler van dat beeld te vinden, laat staan de oorspronkelijke dief”, vertelt de West-Vlaamse antiquair.