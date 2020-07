Zot van thrillers? Deze boeken moet je echt lezen Charlotte Fouquet

17 juli 2020

10u30

Bron: HLN Shop 2 HLN Shop De zomer is de ideale periode om lekker onderuit te zakken met een goed boek. Of je nu op vakantie bent in een exotisch land of gewoon in je tuin zit, een spannend boek sleept je mee naar een andere wereld. Wij zetten enkele niet te missen toppers op een rijtje.

Anja Feliers – Huid tegen huid

De Limburgse Anja Feliers is een van de populairste vrouwelijke thrillerauteurs in Vlaanderen. Zowel de reeks rond psychologe Kathleen Verlinden als de reeks rond het medium Caro Westerhof vliegen als zoete broodjes over de toonbank. De nieuwste telg in de Caro-reeks, ‘Huid tegen huid’, ligt sinds kort in de boekhandels.

Pieter Aspe – Van In Episode 4

Pieter Aspe, de meest succesvolle Vlaamse misdaadauteur ooit, debuteerde 25 jaar geleden met ‘Het vierkant van de wraak’, het eerste boek in de reeks rond Pieter Van In. Na maar liefst 39 delen, begon Aspe met een nieuwe tiendelige reeks rond dezelfde protagonist. Het langverwachte ‘Van In Episode 4’ komt uit in oktober.

Exclusief! Wil je als echte fan nu al verzekerd zijn van jouw exemplaar? Bestel dan het collector’s item: een hardcovereditie van ‘Van In Episode 4’, genummerd en gesigneerd door Pieter Aspe, een flesje OMER en een speciaal voor deze actie ontworpen Aspe-glas.

Jørn Lier Horst en Thomas Enger - Nulpunt

Fan van Scandinavische thrillers? Dan zal ‘Nulpunt’, de start van een nieuwe thrillertrilogie, je vast en zeker kunnen bekoren. De Noorse auteurs Jørn Lier Horst en Thomas Enger sloegen de handen in elkaar voor dit spannende detectiveverhaal rond rechercheur Alexander Blix. In eigen land kwam het boek meteen op nummer 1 in de bestsellerlijst.

M.J. Arlidge – de Helen Grace serie

De Britse Matthew Arlidge serveert ons misdaadromans met inspecteur Helen Grace in de hoofdrol. Het eerste deel van de reeks, ‘Iene Miene Mutte’, groeide uit tot een bestseller. Van de volledige reeks werden er al 500.000 exemplaren verkocht in België en Nederland.

Wil jij je laten meeslepen in de spannende wereld van de Britse inspecteur Helen Grace? Bekijk hier het Arlidge-boekenpakket met een selectie van 5 toppers.

Karin Slaughter – Verzwegen

Voor fans van het thrillergenre is de Amerikaanse bestsellerauteur Karin Slaughter al lang geen onbekende meer. Haar thrillers zijn in 120 landen uitgebracht en wereldwijd zijn er meer dan 35 miljoen exemplaren van verkocht. Met het recent gepubliceerde ‘Verzwegen’ levert ze haar tiende boek in de Will Trent reeks af. Bereid je alvast voor op alweer een huiveringwekkend verhaal.

