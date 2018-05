Zeldzame Kuifje-aquarel geveild voor 607.500 euro IB

04 mei 2018

02u25

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur Bij het veilinghuis Christie's in Parijs is gisterenavond een zeldzame aquarel van Kuifje-tekenaar Hergé geveild voor 607.500 euro (629.000 euro inclusief kosten). Het gaat om een tekening die uiteindelijk het album 'De Scepter van Ottokar' niet haalde. De waarde was geschat tussen 500.000 en 600.000 euro.

"De Scepter van Ottokar" verscheen oorspronkelijk van augustus 1938 tot augustus 1939 in Le Petit Vingtième, de jeugdbijlage van het Belgische dagblad Le Vingtième Siècle. De bewuste aquarel stond op de kaft van de jeugdbijlage op 22 juni 1939.

#Tintin: mise aux enchères chez #Christies d’une couverture inédite du Sceptre d'Ottokar réapparue 79 ans plus tard https://t.co/zI4TD8kaPM pic.twitter.com/Kp2Fc4UYmq Sébastien Durand(@ sebastiendurand) link

Op de tekening zijn Kuifje en zijn hond Bobbie te zien. Kuifje ontvlucht uitgehongerd het (denkbeeldige) koninkrijk Bordurië met een fles wijn en een broodje tegen zijn borstkas, Bobbie heeft een been in zijn muil. Hergé beeldt zijn held af net voor in het eigenlijke verhaal een kogel de hals verbrijzelt van de fles die Kuifje met zich meedraagt.

"Een pareltje"

De tekenaar gaf de aquarel cadeau aan een vriend. De tekening bleef bijna 77 jaar in handen van diens familie. Volgens Hergé-biograaf Philippe Goddin is het zeer uitzonderlijk dat Hergé een tekening in kleur schonk aan vrienden of kennissen. Goddin noemt de aquarel "een pareltje".