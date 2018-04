Zeldzame kom uit Qing-dynastie geveild voor bijna 25 miljoen euro LB

03 april 2018

14u42

Bron: Daily Mail 2 Kunst & Literatuur Als je 'm laat vallen, breekt hij net zo goed als een Ikea-kommetje van 3,99 euro, maar een Chinese verzamelaar had bijna 25 miljoen euro veil voor een buitengewoon zeldzame kom uit de Qing-dynastie. Het gaat om één van slechts drie dergelijke kommen met een roze achtergrond.

Slechts vijf minuten duurde de veiling van de kom bij Sotheby's in Hongkong. De kom werd gemaakt voor én gebruikt door keizer Kangxi, die van 1661 tot 1722 over China regeerde.

De kom met een diameter van 14,7 centimeter is versierd met falangcai (geschilderd glazuurwerk in een combinatie van oosterse en westerse technieken) en bloemen, waaronder narcissen, die atypisch zijn voor Chinees porselein. Een anonieme koper had er 24,69 miljoen euro voor over.

"Dit is het mooiste stuk dat nog bestaat en er zijn slechts drie kommen met dit prachtige roze", stelt Nicolas Chow, de man verantwoordelijk voor Aziatische kunst bij Sotheby's. Die wist nog dat de kom werd vervaardigd in een keizerlijk atelier in de Verboden Stad in Peking. De ambachtslui daar gebruikten nieuwe technieken en materialen, die ze van Europese Jezuïeten hadden geleerd.

Vorig jaar werd een duizend jaar oude kom uit de Chinese Song-dynastie voor 30,5 miljoen euro verkocht, een absoluut record voor Chinees keramiek.