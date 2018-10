Zangeres Hannelore Bedert brengt eerste roman uit TK

11 oktober 2018

07u42

Bron: VRT 0 Kunst & Literatuur Kleinkunstzangeres Hannelore Bedert slaat een nieuwe weg in. De artieste heeft zopas een eerste roman uitgebracht: 'Lam'. "Ik vraag me af waarom ik hier zolang mee heb gewacht."

Waarom ineens een roman? “Ik schrijf al sinds m’n tienerjaren,” aldus Hannelore Bedert op Radio 1. “Maar ben een beetje zonder planning in de kleinkunst en de muziek gerold.” Ze begon aan het boek om te bewijzen dat ze het geduld had om te schrijven. "Gaandeweg was het echt genieten, en vroeg ik me af: waarom heb ik hier zolang mee gewacht?”

'Lam' gaat over Lucia, een jonge vrouw die een verstoorde kindertijd achter de rug heeft. Het is echter geen thriller: "Het verhaal en de emoties staan centraal", klinkt het. Ze sloot zich naar eigen zeggen op in een 'oude zeecontainer in haar tuin' om het boek te schrijven. Ze liet het ook aan niemand lezen, maar zocht meteen contact met enkele uitgeverijen. Uiteindelijk kwam ze bij Angèle terecht. "Misschien zeggen ze in de literaire wereld wel: kijk, de zangeres gaat ook eens een boek schrijven, maar ik heb er hard aan gewerkt en ben er nu wel trots op.”