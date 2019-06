Wereldberoemde cartoonist Mordillo overleden mvdb

30 juni 2019

21u18

Bron: ANP 0 Kunst & Literatuur De Argentijnse cartoonist Guillermo Mordillo is op 86-jarige leeftijd overleden op Mallorca, waar hij sinds de jaren tachtig een huis had en vaak langdurig verbleef. Dat hebben Spaanse media vandaag bekendgemaakt.

Mordillo werd geboren in Buenos Aires als zoon van Spaanse immigranten. Hij begon al op zijn 14e aan een carrière als illustrator en maker van strips, tekenfilms en spotprenten. Het bezorgde hem wereldfaam. Zijn werk stond in tal van boeken en bladen, maar werd ook uitgegeven op briefkaarten, posters, kalenders en legpuzzels. Veel eer legde hij in zijn humoristische voetbal- en golftaferelen. Dieren waren een ander belangrijk onderwerp.