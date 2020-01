Was kritiek op afloop terecht? Laatste ‘Game of Thrones’-boek met échte verhaaleinde bijna klaar TDS

23 januari 2020

14u02

Fans die teleurgesteld waren over het einde van de serie 'Game of Thrones', krijgen waar ze al op wachtten. George R.R. Martin (71), de schrijver van de boekenreeks waar de serie op is gebaseerd, is de laatste boeken aan het afmaken. Dat betekent dat lezers eindelijk te weten komen hoe het 'op papier' afloopt met personages als Jon Snow, Daenerys Targaryen en Cersei Lannister.

Het slot van Martin is anders dan dat van de serie. “Mensen kennen een einde, maar niet het einde”, vertelt de schrijver aan Welt. Wanneer de laatste twee delen The Winds of Winter en A Dream of Spring precies verschijnen, is nog niet bekend.

De eerste zes seizoenen van ‘Game of Thrones’ werden gebaseerd op Martins boekenreeks A Song of Ice and Fire, maar daarna waren de boeken op. De makers bedachten voor de laatste twee reeksen zelf verhaallijnen en een einde, maar dat viel bij veel kijkers niet in de smaak.

Ze klaagden onder meer dat het verhaal was afgeraffeld. Er werd zelfs een petitie gestart om het laatste seizoen van de show, dat vorig jaar ten einde liep, opnieuw op te nemen. Meer dan een miljoen teleurgestelde fans ondertekenden die.