Waarom de medewerkers een open brief schreven: Fabre zei in interview dat er in zijn gezelschap 'nooit een probleem was geweest'

13 september 2018

08u13

Bron: VRT, Recto:Verso 0 Kunst & Literatuur Twintig ex-medewerkers van Jan Fabre beschuldigen de kunstenaar in een open brief van seksuele intimidatie en vernederingen. De aanleiding voor de brief is een interview van de VRT met Fabre eind juni, waarin hij zegt dat er in zijn performancegezelschap Troubleyn nooit een probleem is geweest dat onder de noemer #MeToo kan vallen.

"Directe aanleiding voor deze collectieve reactie zijn de uitspraken van Jan Fabre in een interview aan de openbare omroep VRT op woensdag 27 juni 2018", verklaren de medewerkers in de open brief. "Daarin deelde hij zijn gedachten over de resultaten van een onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister van Cultuur, Sven Gatz, over grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector. Voor de camera reageert Fabre verrast en met ongeloof op die cijfers."

Het onderzoek vond Fabre een goede zaak, zei hij in het interview: "Ik vind: al wat leeft, moet je respecteren. Dus zeker ook de vrouw. Ik bedoel: no doubt." Tegelijk vind hij de hele tendens ook 'gevaarlijk': "Omdat je daardoor de relatie – die zo’n secret bound was tussen regisseur, choreograaf, acteurs, dansers - die ga je ook feitelijk ongelofelijk kapotmaken en kwetsen. [...] En bij mij, zeker in mijn type van werk - veertig jaar lang, als u iets van mijn werk kent - gaan mijn acteurs, dansers (zowel mannelijk als vrouwelijk) fysiek en mentaal zeer ver. En dat kan alleen maar gebeuren door vertrouwen. Vertrouwen in elkaar en vertrouwen in de maker waar ze mee werken. Dus dat is al veertig jaar lang zo in mijn compagnie. En tot hiertoe is dat al fantastisch gelopen bij mij. "

"Het is goed, dat de vrouw, dat die sowieso verdedigd wordt", aldus Fabre in het interview. "Maar ik moet zeggen, bij ons in de compagnie, veertig jaar lang, is er nooit een probleem mee geweest. Jamais."

Overdreven

Fabre hint er in het interview ook naar dat hij het allemaal wat overdreven vindt. "Bijvoorbeeld, want zo gebeurt dat: ik riep overlaatst tegen een meisje die bij mij al vijf jaar werkte, die was wat te dik geworden. En ik riep door de microfoon: you have to train again. Nadien kwam men mij vertellen: Jan, dat is kwetsend. Je hebt die vrouw toch een beetje gekwetst nu. Een jaar geleden waren daar allemaal geen problemen mee."

In de open brief wordt onder meer die uitspraak aangekaart. "Van het moment waarop Fabre publiekelijk de aandacht vestigde op het gewicht van één danser, waren sommige van ons getuige. Het ging om een lang en pijnlijk spel van vernedering waarin Fabre insinueerde dat ze zwanger moest zijn. Die pesterijen gingen door tot zij in tranen uitbarstte. [...] Over welk ‘wederzijds respect’ heeft Fabre het juist, wanneer hij een niet-Europese stagiaire naar het hoofd slingert dat als ze niet beter gaat spelen, hij haar zal terugsturen naar haar land?"

"Fabres wisselende houdingen en grillige gedrag hebben het zelfvertrouwen en de zelfwaarde van vele werknemers geen goed gedaan. Velen van ons moesten na hun vertrek bij het gezelschap psychologische hulp zoeken, en hebben onze ervaringen beschreven als traumatische littekens op ons zijn. Eén performer vatte het zo samen: ‘Hij noemt ons “krijgers van de schoonheid”, maar uiteindelijk voel je je vooral een geslagen hond.’"