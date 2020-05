Vrouw die beweerde dochter van Salvador Dalí te zijn, moet kosten van opgraving betalen HLA

20 mei 2020

12u23

Bron: The Guardian, Europapress.es 1 Kunst & Literatuur De rechtbank in Madrid heeft Pilar Abel, die ten onrechte beweert de dochter van de surrealistische schilder Salvador Dalí te zijn, veroordeeld tot de kosten van de beroepsprocedure en de opgraving van de in 1989 overleden schilder. Daarmee komt de rechtzaak rond het vermeende vaderschap van Dalí definitief tot een einde.

Het gebalsemde lichaam van Dalí werd in juli 2017 opgegraven in het Dalí-museum in Figueras. Pilar Abel uit Girona was naar de rechtbank getrokken met de claim dat zij een dochter van de schilder was. Volgens haar had Dalí in de jaren 50 een affaire met haar moeder, die toen zijn huishoudster was. De rechter beval de opgraving, waarbij onder andere stalen van haren, tanden, nagels en botten werden genomen. Volgens ooggetuigen was het lichaam van de schilder nog in perfecte staat, en bleek zelfs zijn kenmerkende snor nog intact.

DNA-onderzoek wees echter uit dat er geen genetische relatie bestaat tussen de twee, waarop de rechtbank de vaderschapsclaim van Abel verwierp. De vrouw ging in beroep, en trok de omstandigheden waarop de stoffelijke resten werden bewaard in twijfel. De Madrileense rechter gaf de vrouw deze week over de hele lijn ongelijk en veroordeelde haar tot de kosten van het geding én de kosten van de opgraving in 2017.

De Dalí Foundation, die de nalatenschap van de schilder beheert, liet in een verklaring weten tevreden te zijn dat de uitspraak de nagedachtenis van Salvador Dalí “in ere heeft gehouden”. “Het besluit van de rechtbank maakt een einde aan deze trieste episode”, klinkt het.