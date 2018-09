Vriendin Herman Verbruggen brengt doe- en bewaarboek uit voor gekke families CD

10 september 2018

22u10 0 Kunst & Literatuur Vanavond heeft Petra De Pauw, de vriendin van F.C. De Kampioenen-acteur Herman Verbruggen, haar nieuwste boek voorgesteld. Met Family & Me geeft de blonde auteur de aanzet om op een ludieke manier je gezinsrelatie te onderhouden.

Elke familie, groot of klein, heeft één ding gemeen: een unieke, liefdevolle band. Of toch meestal. We voelen en koesteren deze band, maar die is helaas niet tastbaar. Leuke familiemomenten worden vergeten, zitten weggestopt in dozen op zolder of hangen ergens in de cloud. Family & Me brengt redding! De grappigste familiefoto’s, de voornemens van het jaar, die nieuwjaarsbrief met geestige schrijffouten of die flauwe mop waar jullie allemaal de slappe lach van krijgen? Nu is er een plek om ze allemaal samen te brengen!

Aan de hand van 100 uitdagingen en opdrachten kun je met je hele gezin de fijnste herinneringen verzamelen én nieuwe herinneringen creëren. 'Family & Me is een doe- en bewaarboek voor gezinnen om zich te amuseren, te inspireren en een vleugje nostalgie mee te geven', aldus Petra die gisterenavond in Café Storm aan het MAS in Antwerpen haar boek voorstelde in aanwezigheid van heel wat bekende vrienden en collega's.

Family & Me wordt uitgegeven door Van Halewyck en kost 15 euro.