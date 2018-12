Vorig jaar kocht het Louvre Abu Dhabi het duurste schilderij ooit. Nu houden twijfels het achter slot en grendel Steeds meer vragen rond de ‘Salvator Mundi’ van Da Vinci Benjamin Van Synghel

03 december 2018

09u23

Bron: De Morgen 0 Kunst & Literatuur Er rijzen steeds meer vragen rond de Salvator Mundi van Leonardo da Vinci, het duurste schilderij aller tijden. Zat het meesterwerk wel in de collectie van Charles I? Hangt het échte werk in Rusland? En schilderde Leonardo het wel zelf?

15 november van vorig jaar was een mijlpaaltje in de kunstgeschiedenis. Het Louvre Abu Dhabi telde die dag een duizelingwekkende 450 miljoen euro neer voor de Salvator Mundi (‘Redder van de wereld, red.) van Leonardo da Vinci, geschilderd rond het jaar 1500. Da Vinci’s klassieke beeld van een zegenende Christus werd in één klap het duurste schilderij aller tijden.

