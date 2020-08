Voor het eerst haalt Nederlandse auteur International Booker Prize binnen kg

26 augustus 2020

18u37

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur De Nederlandse schrijfster Marieke Lucas Rijneveld heeft vandaag met ‘The Discomfort of Evening’ (De avond is ongemak) de Internationale Booker Prize voor vertaalde literatuur gewonnen. Het is de eerste Nederlandse roman die de prestigieuze, internationale prijs wint.

The International Booker Prize is een van de belangrijkste literaire prijzen binnen de Engelse taal. Ieder jaar kiest de jury de beste roman die origineel of vertaald in het Engels verschenen is, waarmee de prijs ook het belang van vertaling onderschrijft. Eerder wonnen Jokha Alharthi (2019), Olga Tokarczuk (2018), David Grossman (2017) en Han Kang (2016). De auteur en vertaler ontvangen samen 50.000 pond (zo’n 55.000 euro).



“Het is een enorme eer om de International Booker Prize 2020 te ontvangen, ik kan niet anders zeggen dan dat ik zo trots ben als een koe met zeven uiers”, was de reactie van Marieke Lucas Rijneveld bij de bekendmaking door Booker jury-voorzitter Ted Hodgkinson.

Ook de vertaler van het boek, Michele Hutchison, wordt met de prijs in de bloemetjes gezet. “Een boek schrijven of vertalen doe je nooit alleen”, zei Hutchison in haar winnaarsspeech, waar ze ook de organisatoren van de International Booker bedankte, net zoals de uitgeverij.

Op de shortlist, die begin april werd gepresenteerd, stonden ook ‘The Enlightenment of The Greengage Tree’ van Shokoofeh Azar (Iran), ‘The Adventures of China Iron’ van Gabriela Cabezón Cámara (Argentinië), ‘Tyll’ van Daniel Kehlmann (Duitsland), ‘Hurricane Season’ van Fernanda Melchor (Mexico) en ‘The Memory Police’ van Yoko Ogawa (Japan).

Boerengezin

Marieke Lucas Rijneveld geldt als een van de grootste nieuwe talenten van de Nederlandse letteren. In 2015 debuteerde ze met de meermaals herdrukte dichtbundel “Kalfsvlies”, die werd bekroond met de C. Buddingh’-prijs voor het beste poëziedebuut.

Haar boek ‘De avond is ongemak’ vertelt het schrijnende verhaal van een gereformeerd boerengezin dat wordt getroffen door de dood van een kind. Het is een verbluffend romandebuut dat is doortrokken van seksualiteit, geloof en de smerigheid van het bestaan.

‘De avond is ongemak’ verscheen in 2018, stond op de longlist van de Libris Literatuur Prijs 2019 en won in juli 2019 de ANV Debutantenprijs. De roman verschijnt in 21 landen in vertaling. Er werden in Nederland en België inmiddels 80.000 exemplaren verkocht.