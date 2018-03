Voor eerst in twintig jaar een Van Gogh onder de hamer in Parijs IVI

28 maart 2018

18u02

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur Voor het eerst in twintig jaar wordt in Parijs een schilderij van de Nederlandse kunstschilder Vincent Van Gogh geveild. Het werk "Raccommodeuses de filets dans les dunes" uit 1882 gaat op 4 juni onder de hamer. De opbrengst wordt geschat tussen 3 en 5 miljoen euro, zo heeft veilinghuis Artcurial bekendgemaakt.

Volgens Bruno Jaubert van Artcurial wisselen wereldwijd nog slechts twee à drie werken van Van Gogh jaarlijks van eigenaar. Het werk dat in juni in Parijs geveild wordt, dateert van het begin van de carrière van Van Gogh, toen hij 29 jaar oud was.

De huidige eigenaar, een Europese verzamelaar, leende het werk acht jaar lang - tot in 2015 - uit aan het Van Gogh Museum in Amsterdam. Voorafgaand aan de veiling zal het schilderij tot 9 april tentoongesteld worden bij Artcurial in Parijs. Daarna zijn ook nog tentoonstellingen gepland in Brussel en New York.

De laatste keer dat in Parijs een Van Gogh geveild werd, dateert van midden jaren 1990. "Le Jardin à Auvers" bracht toen 10 miljoen dollar op. Artcurial zal op 4 juni ook vijf werken van Paul Gauguin aanbieden uit de collectie Favre-Tassier. Het is de eerste keer dat die werken op de markt komen.