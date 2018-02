Voor de 'kleinste' dansers: Ballet Vlaanderen komt met allereerste voorstelling voor kinderen TDS

13 februari 2018

15u26

Bron: Ballet Vlaanderen 0 Kunst & Literatuur Ballet Vlaanderen brengt voor het allereerst een voorstelling voor kinderen: 'Als Niemand me Ziet'. Het is een ballet over een jongen die gepest wordt op school, maar in zijn fantasie kan zijn wie hij is. De voorstelling kadert mee in de week tegen pesten op school. Het is dansvoorstelling voor 7 plussers met 7 dansers, één sopraan en live muziek van Debussy en Satie. Choreograaf is Jonas Vlerick. De première vindt nu zaterdag plaats in Antwerpen.

Voor het eerst creëert Ballet Vlaanderen een ballet op maat van kinderen vanaf zeven jaar en hun volwassenen. De jonge choreograaf en voormalig Ballet Vlaanderen danser Jonas Vlerick​ maakt op vraag van Sidi Larbi Cherkaoui een verhaal dat aansluit bij de leefwereld van kinderen van vandaag.

Een jongen is op school de dupe van een stel pestkoppen. Maar eens hij weg is van de brute realiteit fantaseert hij een hele andere wereld bij elkaar. Als niemand hem ziet en in zijn dromen kan hij de werkelijkheid vervormen en naar zijn hand kneden. “We wilden sterk in het stuk steken hoe je met de kracht van de fantasie een wereld kunt creëren waarin magische dingen gebeuren,” aldus Jonas Vlerick. “Ook in tal van andere verhalen voor de jeugd gebeurt, denk maar aan Alice in Wonderland of Where the Wild Things Are. De samenleving eist zoveel van een mens. Je moet erbij horen, je mag niet emotioneel zijn, je moet zus en je moet zo... Zo is de titel ook te begrijpen: wie ben je, als niemand je ziet? Kun je dan pas jezelf zijn?”

In dit Debussy-jaar vormt de muziek van Claude Debussy de rode draad aangevuld met werk van Erik Satie. De muziek wordt uitgevoerd door pianist Robert van Heek​ en sopraan Anna Trombetta​, verbonden aan de International Opera Academy.

Ballet Vlaanderen brengt deze creatie aansluitend op de Vlaamse Week tegen Pesten op School. Ook wordt er rond deze productie een interactieve website gemaakt waardoor er in de klas makkelijk gewerkt kan worden rond deze voorstelling.

Jonas Vlerick was jarenlang danser bij Ballet Vlaanderen en koos sinds kort het pad van choreograaf. Nadat hij eerder verschillende werken maakte voor Choreolab wordt dit zijn eerste volwaardige opdracht voor Ballet Vlaanderen. 'Als Niemand Me Ziet' is een betoverende en prikkelende kindervoorstelling over de kracht van dromen, vol poëtische muziek en fantastische dans.