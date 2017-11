Vlaming Koen Peeters wint ECI Literatuurprijs EB

Bron: ANP, Belga 0 ANP Koen Peeters (m) wint de ECI Literatuurprijs 2017. Hij wordt geflankeerd door juryvoorzitter Thom de Graaf (l) en winnaar van vorig jaar Martin Michael Driessen (r). Kunst & Literatuur Koen Peeters is de laureaat van de ECI Literatuurprijs 2017. De jury koos uit de shortlist van zes werken zijn boek 'De Mensengenezer'. Dat maakte juryvoorzitter Thom de Graaf vanavond bekend in Den Haag.

De Vlaamse auteur ontvangt een bedrag van 50.000 euro. Op de erelijst van de ECI Literatuurprijs volgt hij Martin Michael Driessen op, die vorig jaar het pleit won met 'Rivieren'.

Juryvoorzitter Thom de Graaf zei dat is gekozen voor "een helder geschreven boek dat het anekdotische overstijgt".

Op de shortlist stonden verder Eindeloos Eiland van Huub Beurskens, De waren van Daniël Rovers, Noodweer van Marijke Schermer, Yucca van Peter Terrin en Halleluja van Annelies Verbeke. Zij krijgen allemaal vijfduizend euro. Eerder op de avond was de ECI Lezersprijs ook al aan Peeters toegekend.

De ECI Literatuurprijs is de bekroning voor het beste Nederlandstalige literaire boek in de categorieën fictie en non-fictie. De ECI Literatuurprijs wordt jaarlijks uitgereikt door een jury van beroepsrecensenten uit Nederland en Vlaanderen. De prijs was vroeger bekend als de AKO Literatuurprijs.