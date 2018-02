Vlaanderen volgend jaar eregast op Franstalige boekenbeurs Foire du Livre IB

26 februari 2018

03u00

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur Ongeveer 70.000 bezoekers hebben van donderdag tot zondag de Foire du Livre de Bruxelles bijgewoond, de Franstalige boekenbeurs in Brussel. Dat zegt de organisatie.

De opkomst is ongeveer even hoog als in 2016, ook al duurde het evenement toen een dag langer. Gisteren raakte ook bekend dat Vlaanderen eregast is van de editie 2019. De beurs, die dan zijn vijftigste verjaardag viert, wil de Vlaamse literatuur wat meer onder de aandacht brengen van het Franstalige publiek. Het is de bedoeling om de twee literaire universa wat dichter bij elkaar te brengen.