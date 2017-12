Vlaanderen krijgt grootste eengemaakt bibliotheeksysteem ter wereld LB

09u51

Vlaanderen krijgt een eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS) dat het grootste centraal beheersplatform voor bibliotheken ter wereld moet worden. De Vlaamse regering heeft daarvoor op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) een akkoord gesloten met Cultuurconnect.

Er zijn al langer plannen voor een eengemaakt bibliotheeksysteem in Vlaanderen. Op dit moment heeft elke bibliotheek nog een lokaal of provinciaal bibliotheeksysteem om boeken uit te lenen of te reserveren. In het kader van de overheveling van provinciale bevoegdheden naar Vlaanderen komt er straks een nieuw centraal systeem.

"Makkelijker en goedkoper"

Dat centrale systeem moet de samenwerking tussen bibliotheken vergemakkelijken en moet voor de bezoekers ook zorgen voor een "performant uitleensysteem", zegt cultuurminister Sven Gatz. "Het uitlenen en innemen van boeken, het inschrijven van nieuwe lezers en alle andere denkbare taken die dagelijkse kost zijn in een lokale bibliotheek worden betrouwbaarder, makkelijker, gebruiksvriendelijker én goedkoper", aldus Gatz.

Volgens Gatz zal het centrale Vlaamse bibliotheeksysteem meteen "het grootste ter wereld" zijn. De schaalvergroting biedt ook prijsvoordelen, meent de Open Vld-minister. Zo zal de kostprijs voor gemeenten lager liggen dan vandaag het geval is. Het EBS zal ook een pak interessante statistieken opleveren. Denk bijvoorbeeld aan een populariteitspoll van uitgeleende boeken.

3 miljoen ontleningen per jaar

Het is Cultuurconnect, het vehikel van de Vlaamse overheid dat onder meer instaat voor cultuurverspreiding, dat de opdracht krijgt om het eengemaakte bibliotheeksysteem in te voeren. Het zal daarvoor samenwerken met het Nederlandse consortium OCLC/HKA dat eerder de aanbesteding voor het systeem in de wacht sleepte. Met die partner zal Cultuurconnect het EBS gefaseerd uitrollen van 2019 tot 2021.

Vlaanderen telt 313 hoofdbibliotheken (met in totaal 610 filialen en uitleenposten). Die bibliotheken kopen jaarlijks 2 miljoen boeken aan en lenen jaarlijks 3 miljoen titels uit. Die bibliotheken kunnen samen rekenen op 20 miljoen bezoeken (niet bezoekers, want één bezoeker kan meermaals terugkeren) en zijn samen goed voor 40 miljoen uitleningen per jaar.